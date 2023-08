Zu wenig Personal Kranken- und Pflege­ver­sorgung in Gefahr: Ver­besser­ungen gefordert Graz - In den Medien wird jeden Tag darüber berichtet, dass es in der Gesundheitsversorgung Probleme gibt. Es gibt zu wenig Personal und es werden keine umfassenden Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (280 Wörter) © Christopher Fröch

Die Landesrätin Bogner-Strauß sagt jedoch, dass alles in Ordnung ist. Aber viele Pflegekräfte, Gesundheitsexperten und Ärzte sind anderer Meinung. Sie sagen, dass die Regierung dringend etwas tun muss, um das Problem zu lösen. Ein Arbeitskreis für Gesundheit und Pflege hat im Herbst eine Petition mit über 12.500 Unterschriften an den Landeshauptmann und später an die Landesrätin übergeben. In dieser Petition wurden fünf klare Forderungen gestellt, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden müssen, um die Situation zu verbessern.

Die fünf klaren Forderungen

Damit die Arbeitsbedingungen in der Gesundheitsbranche besser werden, müssen mehr Menschen eingestellt werden, damit die Arbeit fairer aufgeteilt werden kann. Um mehr Personal zu bekommen, müssen langfristig mehr Menschen für diesen Beruf ausgebildet werden. Außerdem sollten sich sowohl die Mitarbeiter als auch die Bevölkerung darauf verlassen können, dass die Versorgung in Zukunft immer gesichert sein wird. Die Gehaltsverhandlungen bei Kages sind wichtig, um zu sehen, ob Landesrätin Bogner-Strauß ihre Versprechen ernst meint.

Wie eine Seifenblase

Stadtrat Robert Krotzer sagt, dass Graz mit weniger Geld schon viele gute Dinge für die Pflege getan hat, wie zum Beispiel das Tarifsystem für Hauskrankenpflege, das die Mindestpension der Pflegebedürftigen sichert, oder Projekte wie migrants care und dem Grazer Orientierungsmonat, um Pflegekräfte zu gewinnen. Er lädt die Landesregierung ein, von Graz zu lernen und auch konkrete Maßnahmen zu setzen. Die Menschen, die für bessere Pflegebedingungen kämpfen, werden weiterhin Druck auf die Landesregierung ausüben und sie dringend auffordern, ihre Forderungen ernst zu nehmen und tatsächliche Verbesserungen umzusetzen. Denn sonst könnte die Kranken- und Pflegeversorgung zusammenbrechen wie eine Seifenblase.