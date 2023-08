Interview Zum 25-Jahr-Jubiläum: GLOBO-Chef verrät sein Erfolgs­geheimnis St. Jakob im Rosental - Vertreter aus allen Ecken der Welt, Politprominenz und Mitarbeiter haben sich am Freitagabend in St. Jakob im Rosental versammelt, um gemeinsam mit Geschäftsführer Franz Petschnig das 25. Jubiläum des Globo-Lighting-Großhandels zu feiern. Im Gespräch mit 5 Minuten verriet der erfahrene Unternehmer sein Erfolgsrezept. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (321 Wörter) Interview GLOBO-Geschäftsführer Franz Petschnig im Gespräch. © 5min.at Artikel zum Thema Preise selbst bestimmen: Rosen­taler Firma veranstaltet "Sonder­verkauf"

Innerhalb eines Vierteljahrhunderts wurde aus dem kleinen Fachhändler in St. Jakob in Rosental einer der führenden Leuchtenhändler Europas. Die Produkte der GLOBO Handels GmbH werden derzeit weltweit in mehr als 50 Länder versendet. Dahinter steckt Geschäftsführer Franz Petschnig, der den Betrieb am 15. Mai 1998 gegründet hat. “Früher waren wir ein reiner Diskonter”, erinnert er sich im Gespräch mit 5 Minuten an die Anfänge zurück. Doch man habe sich stetig weiterentwickelt und mittlerweile wird Ware zwischen 1 und 1.500 Euro vertrieben.

Geschäftsführer Franz Petschnig beim 25. Jubiläum der GLOBO Handels GmbH. © 5min.at

Erfolgsfaktor Teamwork

Erreicht habe man dies im Team, verrät Petschnig sein Erfolgsrezept. “Von Anfang an mit dabei war Christian Wallenböck. Später kam auch Ingolf Schwarz hinzu.” In der Zwischenzeit werden allein im Rosental rund 185 Menschen beschäftigt. “Nimmt man alle Bereiche hinzu, sind es sogar mehr als 350 Personen”, ist Petschnig stolz. Auch kooperiere man mittlerweile mit 120 Fabriken in China. Und damit sei noch lange nicht Schluss, erklärt der Unternehmer. Er plant bereits an einer Weiterentwicklung des GLOBO-Standortes im Rosental. “Wir wollen einer Lagererweiterung um zusätzliche 14.000 Paletten vornehmen”, erklärt er uns. Die Baugenehmigungen liegen bereits vor, investiert werden 8,5 Millionen Euro.

Trotz allem bodenständig

Die unternehmerische Leidenschaft liegt Petschnig praktisch im Blut. Neben Globo Lighting steckt er auch hinter BHP – Best home products sowie der Bären Liegenschaftsverwaltungs GmbH. “Es gibt immer irgendetwas Neues”, führt er aus. Trotz allem ist der Profi aber bodenständig geblieben. Zu seinen schönsten Erlebnissen zählen diverse Messen, “weil wir dort originell aufgetreten sind. Verkleidet als Kaiser Franz Joseph oder in silbernen Lederhosen”, lacht er. “Uns war wichtig, dass die Leute unseren Messestand besuchen.” Im Vordergrund stand dabei immer der Spaß am Geschäft. Diesen sollen morgen Nachmittag auch die Kunden haben. Wie berichtet, könnt ihr zur Feier des 25. Jubiläums ab 14 Uhr Produkte zu einem von euch bestimmten Preis bei GLOBO Lighting in St. Jakob kaufen.