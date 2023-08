Bis Ende Juni Grüne setzen sich für Boden­schutz ein: Kam­pagne für mehr Be­wusst­sein gestartet Steiermark - Die Grünen setzen sich für mehr Bodenschutz ein und starten eine Kampagne, die bis Ende Juni läuft. Es gibt Plakate und Mitmach-Veranstaltungen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © florianrogner Photography

Die steirische Klubobfrau und Landessprecherin Sandra Krautwaschl fordert eine grundlegende Reform des Raumordnungsgesetzes und klarere Vorgaben für Gemeinden und Bürgermeister. Die Kampagne soll den Menschen die positiven Seiten der “Lebensgrundlage Boden” näherbringen und sie daran erinnern, dass Bodenschutz auch Klimaschutz ist.

Grünflächen und Baumschutz

Ein Beispiel für erfolgreiche grüne Planungspolitik ist Graz, wo die Grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner klimafreundliche Eckpunkte für die Stadtentwicklung vorstellt. Die grüne Planungspolitik sieht mehr Raum, mehr Grün und mehr Lebensqualität für eine menschengerechte Stadt vor. Maßnahmen wie Grünflächen und Baumschutz, Gründächer ab einer Dachfläche von 60 Quadratmetern, finanzielle Anreize für Fassadenbegrünungen, Baumerhalt und Neupflanzungen sowie Bauverbote in sensiblen Naturräumen und an Ortsrändern sind geplant. Auch die Möglichkeit der Rückwidmung von Bauland in Grünland und die Entfernung von versiegelten Flächen werden geprüft.