Elke Kahr gratuliert Kommun­istischer Stu­dier­en­den­verband feiert his­tor­ische Erfolge bei ÖH-Wahlen Graz - Bürgermeisterin Elke Kahr gratuliert: Bei den diesjährigen ÖH-Wahlen hat der Kommunistische Studierendenverband (KSV-KJÖ) überraschend viele Stimmen erhalten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © KPÖ/Julia Prassl

Besonders erfolgreich waren sie an der Kunstuni Graz, wo sie mit Patricija Županc an der Spitze 39,3 Prozent der Stimmen erhielten und künftig drei Sitze in der Hochschulvertretung haben werden. Der Verband setzt sich vor allem für bessere Studienbedingungen und soziale Belange ein.

Nicht nur in der Steiermark

Auch an anderen Universitäten und Fachhochschulen konnten sie Erfolge feiern, wie zum Beispiel an der Uni Salzburg, der Uni Klagenfurt und der FH Campus Wien. Insgesamt konnte der KSV-KJÖ hunderte Stimmen hinzugewinnen und ist somit für die Bundesvertretung erfolgreich aufgestellt.