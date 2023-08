Lokalaugenschein: Einige GTI-Fans trotz Absage auf den Beinen Velden am Wörthersee & Faaker See - Jedoch wirken sich Schlechtwetter und Absage sichtlich auf das inoffizielle GTI-Treffen aus. Viel weniger Tuningfans als im Vorjahr sind angereist. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) © 5min.at

Aktuell ziehen Regenschauer durchs Land und haben so manchen GTI-Fan dazu bewegt, zu Hause zu bleiben. Ein eher kleines Aufgebot hat sich dennoch bei der Mischkulnig-Tankstelle versammelt, wie ein Lokalaugenschein zeigt. Auch in der Turbokurve am Faaker See ist vergleichsweise wenig los. Ob es so bleibt, wird sich am Wochenende zeigen. Doch auch da sind die Wetteraussichten nicht gerade rosig.