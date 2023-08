Cool! Wenn ein Dancing-Star & Ian Jules das Tanzbein schwingen Klagenfurt - Am 25. Mai wird die "Matigo Dance Area" in Klagenfurt feierlich eröffnet. John Kieselbach Littles, der zuvor bei "Das Supertalent" teilgenommen hat und Vizemeister bei "DanceStar" war, präsentiert stolz sein eigenes Tanzstudio mit einem einzigartigen Konzept. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) © privat

Der österreichische Vizemeister von DanceStar und ehemalige Teilnehmer von “Das Supertalent” engagiert sich besonders im sozialen Bereich. In der Dance Area können verschiedene Altersgruppen von Montag bis Freitag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr Kurse wie Urban-HipHop, Contemporary, Showdance und Freestyle besuchen.

Inklusiver Raum für Tanzliebhaber

Das MATIGO bietet zusätzlich wöchentliche Latin-Nights mit professionellen lateinamerikanischen Tänzern und einer speziellen Getränkekarte. Die Matigo Dance Area (M.D.A) zielt darauf ab, einen inklusiven Raum für Tanzliebhaber jeden Alters, jeder Herkunft und finanzieller Möglichkeiten zu schaffen. Die Unterstützung der Kärntner Sparkasse und dem ONE FOR ALL SHOP ermöglicht es, das Tanzen für alle zugänglich zu machen. Die Eröffnung am 25. Mai wird von verschiedenen Künstlern begleitet, darunter Blowing Doozy, Meli Stein, Ian Jules, happykatalina, patii306, me_perfectly_imperfect, mrs.perch, Stephan Hafner mit dem Footballteam Carinthian Eagles Villach und den Cheerleadern. Es werden auch Showtanz-Einlagen der TanzAG Lienz und des House of Movement Dancestudio Spittal präsentiert.