Am Mittwoch "Großartige Menschen": Diese Kärntner wurden diese Woche ausgezeichnet Klagenfurt - Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) überreichten am Mittwoch, im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung an sieben verdiente Kärntnerinnen und Kärntner hohe Bundes- und Landesauszeichnungen. Fünf Personen wurden im Zuge des Festaktes Berufstitel verliehen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) Dietmar Thaler mit LT-Präsident Reinhart Rohr, LH-Stv. Martin Gruber, LH Peter Kaiser und Freunden © LPD Kärnten/Wajand

Für den Landeshauptmann ist es immer wieder schön zu sehen, wie viele großartige Persönlichkeiten und Menschen, die ehrenamtlich in Organisationen tätig sind, es in Kärnten gibt. „Auszeichnung sind immer etwas ganz Besonderes, einerseits für die Personen, die geehrt werden und andererseits auch für viele Angehörige, die sich freuen, dass das was Menschen, die ihnen viel bedeuten, Zeit ihres Lebens – im Beruf, in ehrenamtlichen Funktionen und anderen verantwortungsvollen Tätigkeiten – geleistet haben, von der Öffentlichkeit entsprechend anerkannt wird“, sagte Kaiser und dankte den Auszuzeichnenden für ihr jahrlanges Engagement.

Hohe Bundes- und Landesauszeichnungen verliehen

Mario Cas wurde das Große Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Werner Eder wurde für seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Erntereferent die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich überreicht. Neben den genannten Auszeichnungen erhielten auch weitere Persönlichkeiten Anerkennung: Manfred Tischitz wurde mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet, während Werner Katolnig und Rudolf Planton das Ehrenzeichen des Landes Kärnten erhielten. Marlies Krause erhielt den Lorbeer in Gold mit Brillanten, und Dietmar Thaler wurde mit dem Lorbeer in Gold ausgezeichnet. Karl Heinz Werginz wurde der Berufstitel Medizinalrat verliehen. Valentin Hafner, Valentin Mack, Mario Mikosch und Werner Sadnek wurden zu Regierungsräten ernannt.