Heute Nacht Raubüberfall in Graz: 22-Jähriger zusammen­geschlagen & bestohlen Graz - In der Nacht auf Samstag, 13. Mai 2023, dürfte ein 22-Jähriger von mehreren Unbekannten beraubt worden sein. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (56 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Kurz vor 3.30 Uhr dürfte ein 22-jähriger in Graz wohnhafte Afghane in einem Stiegenhaus in der Maygasse von zumindest drei Unbekannten beraubt worden sein. Der 22-Jährige gab an, dass die Unbekannten ihn mit Pfefferspray eingesprüht und anschließend zusammengeschlagen hätten. Weiters raubten die dunkel bekleideten Personen zwei Handys und Bargeld des Opfers.