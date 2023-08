Ein wahres Trauerspiel! Unwetter & Regen in Kärnten: Wann kommt endlich die Sonne wieder? Kärnten - In den letzten Tagen hat Kärnten eine regnerische Periode erlebt, bei der es über mehrere Tage hinweg kontinuierlich geregnet hat. Auch von schwren Unwettern wurden wir nicht verschont. Das Wetter in der Region war geprägt von wechselhaften Bedingungen. Für das kommende Wochenende ist eine leichte Wetterbesserung in Aussicht. Schönwetter-Hoffnungsträger ist aber der kommende Mittwoch. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter) SYMBOLFOTO © Rosie Orasch

In den letzten Tagen hat es in Kärnten mehrere Tage lang geregnet. Am Wochenende erwartet Kärnten wechselhaftes Wetter. Am Samstag werden die Wolken nur vorübergehend ein wenig auflockern, und die Sonne wird sich nur kurz zeigen. Nur in Oberkärnten könnte es am Sonntag Vormittag noch etwas Sonnenschein geben. Am Montag ist voraussichtlich eine leichte Wetterbesserung zu erwarten. Im Laufe des Tages werden sich Hochnebel und Wolken lockern und die Sonne wird zwischendurch scheinen. Später können sich jedoch vereinzelt wieder Regenschauer bilden, vor allem über den Bergen von Unterkärnten. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad und sind etwas milder als zuvor.

Dienstag wieder verregnet

Am Dienstag werden in Kärnten bereits am Morgen Wolken dominieren und ab dem Vormittag werden die ersten Regenschauer von Süden und Südosten her erwartet. Im Laufe des Tages kann es anhaltend und recht kräftig regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad, was kühl für diese Jahreszeit ist.

© Thomas Kaiser

Hoffnung auf Mittwoch

Am Mittwoch wird das Wetter in Kärnten voraussichtlich immer noch trüb und unbeständig sein. Es können jedoch zwischendurch Niederschlagspausen auftreten, möglicherweise mit ersten sonnigen Auflockerungen im westlichen Teil des Bundeslandes. Im Mölltal kann sich etwas Nordföhn entwickeln. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad, was für diese Jahreszeit weiterhin zu kühl ist. “Wetterbesserung ist somit erst für die zweite Hälfte der Woche in Sicht”, erklären die Experen von GeoSphere Austria