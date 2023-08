Flucht mit dem Rennrad Kärntner Polizei verfolgte Rennrad­dieb aus Osttirol Kärnten / Osttirol - Gestern Mittag ereignete sich in einem Sportgeschäft in Debant, Bezirk Lienz, ein Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter einen Fahrradcomputer und ein Rennrad im Wert von mehreren zehntausend Euro begutachtete. Nachdem er eine Probefahrt mit dem Fahrrad unternahm, flüchtete der Mann plötzlich. Ein Mitarbeiter des Geschäfts verfolgte den Täter und beobachtete, wie dieser das Fahrrad in ein Auto lud und davonfuhr. Der Mann fuhr Richtung Kärnten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © 5min.at

Gestern gegen Mittag ließ sich ein vorerst unbekannter Täter in einem Sportgeschäft in Debant im Bezirk Lienz einen Fahrradcomputer und ein Rennrad im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages zeigen. Anschließend fuhr der Mann mit dem Rad eine Proberunde, wobei er plötzlich flüchtete. Ein Angestellter des Geschäftes verfolgte den Mann und sah wie dieser das Fahrrad in ein Auto einlud und anschließend davon fuhr.

Flüchtete mit Rennrad

Im Zuge einer sofortigen Fahndung durch Polizeistreifen aus Lienz und Kärnten wurde der gesuchte Wagen in Oberdrauburg gesichtet. Am dortigen Marktplatz stellte der Mann seinen Wagen ab und setzte die Flucht mit dem Rennrad fort. Schließlich konnte er von einer Polizeistreife des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau angehalten und festgenommen werden. Der Beschuldigte, ein 39-jähriger Slowene, wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Das Rennrad und der Fahrradcomputer konnten dem Geschädigten wieder ausgefolgt werden.