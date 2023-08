Gratuliere! Kärntnerin erziehlte Kugelstoß-Rekord zum Saisonstart Klagenfurt - Ein Start in die Kugelstoßsaison nach Maß gelang Margit Gesierich (LAC-Klagenfurt) beim Meeting des ATG in Graz. Gleich bei ihrem ersten Kugel-Wettkampf der Freiluftsaison verbesserte sie den Masters-Landesrekord der Klasse W50 auf ganz ausgezeichnete 10,58m. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © Knauder-Fotografie

Margit Gesierich vom LAC-Klagenfurt konnte einen hervorragenden Start in die Kugelstoßsaison verzeichnen, als sie am ATG Meeting in Graz teilnahm. Bereits bei ihrem ersten Kugelstoß-Wettkampf der Freiluftsaison gelang ihr eine beeindruckende Leistung, bei der sie den Masters-Landesrekord in der Klasse W50 auf herausragende 10,58 Meter verbesserte. Doch damit nicht genug, denn auch im Diskuswurf konnte sie überzeugen und erreichte eine Weite von 29,57 Metern. Margit Gesierich setzt somit gleich zu Beginn der Saison ein starkes Zeichen und zeigt, dass sie in Topform ist.