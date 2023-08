30 Jahre Teppiche

Teppich-Geschäft kurz vor dem Aus: "Zaim" sucht Nachfolger

Graz - Das Geschäft "Zaim Teppiche - Kelims -Raritäten" in der Raubergasse 29 kündigt in der Auslage Rabatte an - als Grund dafür wird eine baldige Schließung genannt. Verkauft werden dort vor allem ausgewählte Teppiche aus verschiedenen Ländern. Warum aber muss das Geschäft seine Pforten nun schließen?