In der Nacht Kalb in drei Meter tiefe Gülle-Grube gestürzt St. Veit/Glan - In der Nacht vom 12. auf 13. Mai 2023 sind sechs Fleckviehkalbinnen aus einer Weide entkommen und eine Kuh stürzte in eine Güllegrube. Die Feuerwehr Deutsch-Griffen konnte das Tier unverletzt bergen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © Pixabay

In der Nacht vom 12. auf 13. Mai 2023 brachen insgesamt sechs Fleckviehkalbinnen aus einer Weide circa 250 m südwestlich des landwirtschaftlichen Anwesens eines 59-jährigen Landwirtes im Bezirk St. Veit/Glan aus. In der Folge durchbrachen sie neuerlich einen Zaun und gelangten so in die Auslaufkoppel beim Wirtschaftsgebäudes der Hofstelle.

In Gülle-Grube gestürzt

Vermutlich durch das Herumtrampeln der Kalbinnen vor dem geschlossenen Auslauftor verrutschten die hölzernen Abdeckpfosten der dortigen Güllegrube, woraufhin eine Kalbin in die über drei Meter tiefe Grube, die zu etwa zwei Drittel mit Gülle gefüllt war, stürzte.

Tiere geborgen

Der Landwirt bemerkte den Sachverhalt gegen 05.30 Uhr und verständige umgehend die Feuerwehr. Die Bergung des Tieres gestaltete sich als äußerst schwierig. Der FF Deutsch-Griffen, die mit einem Fahrzeug und 10 Mann im Einsatz standen, konnten das Tier schließlich unverletzt aus der Grube bergen.