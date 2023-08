Wow! Tolle 3D-Kunstwerke in Villach: Bekommen wir bald mehr davon? Villach - Seit dem 4. Mai gestalten zwei international bekannte 3D-Künstler die Fernwärme-Baustellen auf dem Hauptplatz in der Villacher Innenstadt und sorgen für spektakuläre Attraktionen. Mehr Kunstwerke können bald die Villacher Innenstadt zieren. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) © Danja Santner

Die Fernwärme-Installierungen in der Villacher Innenstadt machen den Hauptplatz zur bunten Baustelle: Gregor Wosik, bekannter 3D-Künstler aus dem deutschen Mönchengladbach, bemalte den Hauptplatz. Mit seiner Partnerin Daniela Löh hat er drei Motive in dreidimensionaler Optik entworfen, die er auf die Asphaltstreifen gezaubert hat.

Touristen & Einheimische erfreut

Das 3D Kunstwerk am Rathausplatz bis zum Hauptplatz erfreut sich großer Beliebtheit. Eine sehr gute Idee um Bausünden zu kaschieren und um gleichzeitig dem Sommertourismus aber auch den Villacherinnen und Villachern ein neues Fotomotiv zu geben!

Noch mehr Kunstwerke?

„Die Innenstadt endet aber nicht am Hauptplatz!“ findet Stadtrat Christian Pober. „Am Dienstag feierten wir das 150 Jahre Museum-Villach-Jubiläum. Gefeiert wird mit einer besonderen Ausstellung jedoch das ganze Jahr. Auch vor dem Museum in der Widmanngasse befindet sich eine mehr als 100 Meter lange Asphaltstrecke. Diese würde sich auch für ein 3D Kunstwerk eignen!“, findet Pober weiter. Es gibt neben dem Hauptplatz in den Nebengassen oder am Kaiser Josef Platz auch Betriebe und Kulturplätze die besucht werden. „Diese darf man nicht als Stiefkinder behandeln!“ Stadtrat Pober weiter: „Wenn wir schon Künstler in der Stadt haben, die solche Werke schaffen können, sollten wir dies gleich für die ganze Innenstadt nutzen – für unsere Stadt unsere Betriebe und unsere Gäste!“