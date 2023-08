Italientief sorgt für Regen Wann lässt sich denn endlich wieder die Sonne blicken? Graz/Steiermark - Der Frühling lässt auf sich warten - die Kaltwetterfront zieht sich nun schon mehrere Tage. Ein Italientief bringt viel Regen und niedrige Temperaturen. Wann darf man auf Besserung hoffen? von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © Elisa Auer

Im Mai konnte man sich schon über hohe Sommertemperaturen freuen. Derzeit überschatten die Eisheiligen den Frühling und bringen statt Sonnenschein viel Wolken und Regen. Wann aber lässt sich denn endlich wieder die Sonne blicken?

Regen, Regen und noch mehr Regen

Luftige Sommerkleider, kurze Hosen und Sonnenhüte müssen auch in nächster Zeit noch im Kleiderschrank bleiben – eine Besserung ist derzeit nicht in Sicht, so lautet die Auskunft der GeoSphere Austria. Heute bleibt es ganztägig bedeckt, nur im Nordwesten sollen etwas freundlichere Temperaturen mit sonnigen Phasen möglich sein. Vom Südosten kommen dichte Wolken, die kräftige Schauer bringen. Auch um den Sonntag ist es schlecht bestellt: Es wird trüb und nass. Ein Tief aus Italien bringt Dauerregen. Erst am Montag ist mit “einer leichten Besserung zu rechnen”, der Wochenstart verläuft folglich etwas freundlicher. Bereits am Dienstag aber soll das nächste Tief der Steiermark wieder Schlechtwetter bescheren.

Wann kommt die Sonne?

“Frühestens in der zweiten Hälfte der nächsten Woche ist mit einer Besserung zu rechnen”, vertröstet die GeoSphere. Bis Donnerstag soll sich das triste Regenwetter fortziehen, danach können die Temperaturen aber endlich steigen. Auch die Sonne soll sich dann zum Wochenende wieder einmal zeigen. Genaueres aber lässt sich aus den derzeitigen Prognosen leider noch nicht ableiten.