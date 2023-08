Auf einer Raststation Sohn aufgewacht: Familie in Wohnmobil fast ausgeraubt Feistritz an der Drau - Am 13. Mai 2023 um 4 Uhr wurde ein versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Wohnmobil auf dem Parkplatz der Raststation Feistritz an der Drau gemeldet. Der Täter versuchte die Fahrertür aufzubrechen, wurde jedoch von einem Familienmitglied überrascht und flüchtete. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) © 5min.at

Am 13. Mai 2023 gegen 4 Uhr, zeigte ein 62-jähriger Mann aus Italien über Notruf einen versuchten Wohnmobil-Einbruchsdiebstahl am Parkplatz der Raststation Feistritz/Drau, Gemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land, an.

Sohn aufgewacht

Ein bisher unbekannter Täter hatte kurz zuvor versucht, mit einem Schraubenzieher die Fahrertüre des Wohnmobiles des Italieners aufzubrechen. Im Wohnmobil schliefen zum Tatzeitpunkt vier Personen. Der 35-jährige Sohn des Mannes, welcher unmittelbar in der Nähe der Fahrzeugtüre schlief, wachte aufgrund der Bewegungen am Fahrzeug auf und begab sich deshalb außerhalb des Wohnmobiles.

Täter flüchtete

Am Parkplatz traf er den Täter an, worauf dieser nach einer kurzen Konversation einen Schraubenzieher aus der Jackentasche zog und den 35-jährigen in italienischer Sprache – mit vermutlich albanischem Akzent- aufforderte, zurück zum Wohnmobil zu gehen. Daraufhin wich der 35-jährige zurück und der Täter flüchtete über den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Fahndung eingeleitet

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Im Einsatz standen zwei Streifen der Autobahnpolizei Spittal/Drau, eine Streife der Polizeiinspektion Feistritz/Drau sowie zwei Polizeidiensthundestreifen. Gesucht wird ein etwa 40-jähriger männlicher Täter mit einer Größe von ungefähr 175 Zentimetern. Er hat eine stämmig muskulöse Statur, eine Vollglatze, ein rundes Gesicht und vermutlich einen albanischen Akzent. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Fleecejacke und schwarze Hose.