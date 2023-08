Am 31. Mai erfolgt der Startschuss Bauer sucht Frau: Gleich vier Steirer und eine Steirerin sind an Bord Steiermark - Die ATV-Sendung "Bauer sucht Frau" darf ein Jubiläum verkünden: Das TV-Format startet in die 20. Staffel. Von 31. Mai bis 7. Juni werden die Vorstellungsfolgen ausgestrahlt werden, in denen sich die Bauern und Bäuerinnen präsentieren. Dieses Mal sind es gleich fünf Vertreter aus der Steiermark, die nach der ihrer zweiten Hälfte suchen: Nicole, Florian, Lukas, Peter und Simon. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter) © Ernst Kainerstorfer

Das Kult-Format “Bauer sucht Frau” geht in die nächste Runde – mit der 20. Staffel gibt es ein Jubiläum zu feiern. Die erste Folge wird traditionell Mittwochabend um 20.15 Uhr auf ATV ausgestrahlt. Diese soll es noch im Mai geben – der 31. ist Stichtag. Moderiert wird die Vorstellungsfolge von Arabella Kiesbauer.

Das ist unsere Steirerin

Dieses Jahr sind es dreizehn Bauern und zwei Bäuerinnen, die an den Start gehen. Das TV-Format hat einen dominant hohen Männeranteil, was die Kandidaten betrifft. Umso größer ist die Freunde, dass eine der weiblichen Vertreterinnen aus der Steiermark stammt. Nicole hat einen Pferdestall und wünscht sich einen Mann an ihrer Seite, der sie so nimmt wie sie ist und sie auch am Hof unterstützt. “Ihre Pferde sind für sie ihr Leben, doch sie sehnt sich auch nach einem starken Mann an ihrer Seite”, so ein kleiner Vorgeschmack, der von ATV präsentiert wird.

Die “Steirer Buam”: abenteuerlustig und romantisch

Jungwinzer und “Adrenalinjunkie” Florian ist bereits mit seinen 20 Jahren auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Der “abenteuerliche Kernölbauer” Lukas macht mit diesem Spitznamen seiner Heimat alle Ehre – so wird das traditionelle Öl auch gern als “grünes Gold” der Steiermark bezeichnet. Im Gegensatz zu diesen abenteuerlustigen Steirern mag es der romantische Murtaler Peter gerne etwas gemütlicher und wünscht sich eine liebevolle, zärtliche Frau, welche die Leidenschaft zur Landwirtschaft mit ihm teilt. Als letzter Vertreter des steirischen Gespanns ist der Obstbauer Simon zu nennen. Der 33-Jährige zieht als Ausgleich zur anstrengenden Hofarbeit gerne durch Techno-Clubs, wünscht sich nun aber eine Frau an seiner Seite. Ein fertiges Haus hat er schon, die Dame muss also nur noch einziehen.