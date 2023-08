Gemeinsam helfen!

Lebens­werk in nur einer Nacht verbrannt: Spenden­aufruf für Segelschule in Reifnitz

Reifnitz - In einer Nach alles zerstört: Die Segelschule in Reifnitz ist in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai aus unbekannten Gründen abgebrannt. Dabei wurde der gesamte Bestand der Segelschule zerstört. Jetzt kannst du mit einer Spende beim Wiederaufbau helfen und das Lebenswerk einer Familie vor dem Ruin bewahren.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (164 Wörter)

© FF Viktring-Stein / Neudorf