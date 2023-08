Diebe auf Rästplätze unterwegs

Während Opfer geschlafen haben: Täter bedienten sich in Wohnmobil

Griffen - In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2023 wurde ein unversperrtes Wohnmobil auf einem Rastplatz in der Gemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt, von unbekannten Tätern durchsucht. Gestohlen wurden ein Standklimagerät und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.