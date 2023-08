Regenschirm einpacken! Italientief erreicht Steier­mark: Muttertag wird kalt und nass Steiermark - Die Kaltfront der letzten Tage setzt sich fort: Auch am Sonntag beschert uns der Wettergott schlechtes Wetter. Die Sonne lässt sich nicht blicken, stattdessen dominieren Regen und niedrige Temperaturen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) © 5min.at

Auch für Sonntag kann die GeoSphere Austria keine sonnigen Grüße ankündigen – es bleibt weiterhin frisch und feucht. Regen und Wolken dominieren, obwohl sich trockene Phasen vor allem gegen Vormittag einstellen werden. Die Obersteiermark ist von heftigen Niederschlägen weitgehend verschont, in den übrigen steirischen Regionen soll es während des gesamten Tages vorwiegend regnen. Das Schlechtwetter kündigt sich bereits in der Früh an und setzt sich im Verlauf des Tages fort. Besonders davon betroffen soll die Weststeiermark sein. Auch bleibt es weiterhin kalt. “Die Temperaturen kommen über 11 bis 14 Grad kaum hinaus”, so lautet die Prognose der GeoSphere.