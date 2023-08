Schwer verletzt Junger Motor­radfahrer (16) gegen Leitschienen geprallt Stranach - Ein 16-jähriger Motorradfahrer stürzte heute in Stranach und prallte gegen die Leitschiene. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel und wurde ins UKH Klagenfurt gebracht. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © 5min.at

Am 13. Mai 2023, gegen 12 Uhr geriet ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit seinem Motorrad auf der Klippitzthörl Landesstraße in Stranach auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen. In der Folge kam er zu Sturz und schlitterte mit dem Motorrad auf der Fahrbahn gegen die dortige Leitschiene am linken Fahrbahnrand.

Junge schwer verletzt

Dabei wurde der 16-jährige im Bereich des rechten Unterschenkels schwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C11 zur weiteren Behandlung in das UKH Klagenfurt geflogen.