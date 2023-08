Sonne für die Mama

In Oberkärnten kann zu Muttertag die Sonne scheinen

Kärnten - Am Muttertag breitet sich in Unterkärnten im Laufe des Tages Regen aus. In Oberkärnten kann es am Vormittag noch etwas Sonnenschein geben, bevor sich auch dort die Wolken verdichten und Regenschauer auftreten.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (78 Wörter)