Toll! 6.000 Schüler präsent­ieren Kunstwerke bei Raiffeisen-Jugend­wettbewerb Kärnten - Über 6.000 Schüler aus ganz Kärnten haben am diesjährigen Thema "WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?" teilgenommen und ihre künstlerische Interpretation präsentiert. Die Landes-Sieger wurden nun ermittelt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © Thomas Hude

Unter dem Motto “WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?” haben Schüler im Alter von 6-18 Jahren ihre Talente im Zeichenunterricht präsentiert. Je nach Altersgruppe gestalteten sie Bilder zu verschiedenen Fragestellungen. Die Volksschüler beschäftigten sich mit der Frage, mit wem sie sich verbunden fühlen und zeigten, was sie am liebsten mit anderen machen. Die Unterstufe setzte sich mit dem Thema “Zusammenhalt zeigen!” auseinander und versuchte künstlerisch darzustellen, was Zusammenhalt für sie bedeutet. Die Oberstufe wiederum beschäftigte sich mit dem Thema Solidarität und brachte ihre Gedanken dazu aufs Papier.

Coole Gewinne

Die besten Zeichen- und Malarbeiten aus Kärnten wurden zur Jurierung auf Landesebene eingereicht. Rund 200 Werke wurden bewertet und die Gewinner erhalten Raiffeisen-Sparbücher. Die Erstplatzierten in jeder Altersgruppe haben die Möglichkeit, ihre Bilder in Wien erneut bewerten zu lassen und haben die Chance, als Bundessieger:innen hervorzugehen. Eine internationale Schlussveranstaltung und Preisverleihung der besten europäischen Zeichnungen ist im Juni in Luxemburg geplant, bei der die Gewinner:innen aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Italien (Südtirol) und der Schweiz um den internationalen Sieg kämpfen.