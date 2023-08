Am 9. Mai

Die Fach­berufs­schule stand ganz im Zeichen der EU

Villach - Am 9. Mai war Europatag und die Fachberufsschule Villach 1 hat diesen Tag ganz im Zeichen der Europäischen Union gefeiert. Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Berufsgruppen haben gemeinsam ein Projekt auf die Beine gestellt, welches die Wichtigkeit dieser internationalen Vereinigung in den Mittelpunkt und in den Fokus der Jugendlichen rückte.

