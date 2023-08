FPÖ meldet sich zu Wort Nach tödlichem Unfall: "Seit Jahren kämpfen wir für den Voll­ausbau" St. Veit/Glan - Erst letzte Woche kam es wieder zu einem tragischen Unfall auf der B317, Friesacher Bundesstraße, drei Menschen verloren dabei ihr Leben. Nun meldet sich die FPÖ zu Wort. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (413 Wörter) © Montage Wrussnig / Goggle Streetview Artikel zum Thema Nach Unfall-Drama in St. Veit: Drittes Unfall­opfer im Klinikum ver­storben

Nationalratsabgeordneter Maximilian Linder meldet sich zum Sicherheitsausbau der S37 und B317 zu Wort: „Seit Jahren kämpfen wir Freiheitliche für den Vollausbau der S37 und brachten bereits am 16. Dezember 2021 einen Entschließungsantrag betreffend der Umsetzung ein. Der notwendige Sicherheitsausbau der St. Veiter Schnellstraße (S37) bzw. der Friesacher Bundesstraße (B317) ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt zur Weiterentwicklung Kärntens, aber auch dringend notwendig für die Verkehrssicherheit in diesem Bereich.”

Gestern einen Fristsetzungsantrag eingebracht

“Erst letzte Woche ereignete sich auf dieser Straße wieder ein tragischer Verkehrsunfall, bei welchem drei Tote zu beklagen sind. Die zuständige grüne Bundesministerin Leonore Gewessler schubladisiert das wichtige Projekt S37 seit Jahren und verweist auf weitere Prüfungen. Deshalb brachte ich gestern einen Fristsetzungsantrag ein. Es kann und darf nicht sein, dass die Verzögerungstaktik von Gewessler weitere Menschenleben fordert”, führt Linder weiter aus. In einem Schreiben der FPÖ liest man weiter: “Bereits im Juni stoppte die Verkehrsministerin mit einem eigenartigen Schreiben vom 25. Juni 2021 des BMK an die ASFINAG jegliche weiteren baulichen Vorbereitungsmaß-nahmen zur Fertigstellung der „S 37 Klagenfurter Schnellstraße”.

Bereits 2006 aufgenommen

Die FPÖ betont: “Das gesamte Projekt „S 37 Klagenfurter Schnellstraße” mit der Strecke von Scheifling bis Knoten Klagenfurt/Nord wurde mit einem Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2006 in das Bundesstraßengesetz 1971 aufgenommen. Bereits im Jahr 2005 hat das Land Kärnten mit der ASFINAG und dem Bund vertraglich vereinbart hat, dass die S 37 und die B 317 von Klagenfurt über St. Veit bis hin zur steirischen Landesgrenze zu einer leistungsfähigen und sicheren „Schnellstraße” ausgebaut werden sollen. Am 1. Dezember 2021 verkündete die Verkehrsministerin das aus ihrer Sicht endgültige Aus der Fertigstellung der „S 37 Klagenfurter Schnellstraße”. In den schriftlich vorliegenden Schlussfolgerungen der „Evaluierung des Bauprogramms” steht als Conclusio für die Fertigstellung: “Auf Basis der auch bereits in der Evaluierung 2010 – vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich Kosten, technischer Umsetzungsprobleme, Baudauer bzw. in Hinblick auf die Klima- und Ressourcenschonung ist auch weiterhin keine zweite hochrangige Straßenachse zweckmäßig. Die Planungen wären ruhend zu stellen.” Nun wurde von den Abgeordneten ein Entschließungsantrag an den Nationalrat eingebracht. Darin steht: “„Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden aufgefordert, mit der Umsetzung des Sicherheitsausbaues der S 37 sofort zu beginnen und die „S 37 Klagenfurter Schnellstraße” wieder in das ASFINAG-Bauprogramm aufzunehmen, und dafür Sorge zu tragen, dass es zu keinen weiteren – von der Bundesregierung verursachten – Bauverzögerungen bei der „S 37 Klagenfurter kommt.