3000 Meter Hindernis

Spitze: Klagenfurterin verbesserte in den USA Laufrekord vom LAC

USA/Klagenfurt - Beeindruckender Auftritt von Conny Wohlfahrt in den USA. Die LAC-Klagenfurt-Athletin (startet in den USA für die University of North Dakota) lief die 3000 Meter Hindernis bei den „Summit League Conference Championships” in Fargo/USA.

