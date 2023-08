Beim Sommerevent der Trucker for kids Wie schön: So zaubern Trucker Kindern ein Lächeln ins Gesicht Feldkirchen - Nach vier Jahren Pause sind sie wieder am Start - die Trucker for kids. Am 10. Juni findet ihr Sommerevent statt, bei dem sie vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchten. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (285 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © Trucker for kids

Trucker for Kids, ist ein Verein aus Villach, der Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen einen schönen und unvergesslichen Tag mit LKW´s und deren Fahrern bereiten möchte. Am 10. Juni findet ihr Sommerevent in Feldkirchen statt.

Save the date

Vier Jahre war Pause, nun veranstalten die Trucker for kids wieder ein tolles Fest um Kindern, mit oder ohne Beeinträchtigung, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Am 10. Juni 2023 ist es soweit, in Feldkirchen am Versteigerungsgelände, findet das Sommerevent statt. Mit allem was den Kleinsten eine Freude bereitet.

Sternfahrt

Es gibt an diesem Tag noch ein besonderes Highlight. Denn LKW Fahrer aus ganz Österreich fahren mit den Kids eine Sternfahrt im Raum Feldkirchen. LKW-Lenker die gerne mitmachen wollen, können sich direkt bei den Trucker for kids melden.

5.500 Euro Spende an bedürftige Familien aus Kärnten

Mit der Veranstaltung 2019 konnte der Verein 5.500 Euro an bedürftige Familien aus Kärnten spenden. 2022 im September besuchten die Trucker mit 20 LKW das SOS Kinderdorf in Moosburg, und brachten bei der Weihnachtsfeier Geschenke für die Kinder. “Bei dem Besuch im September hatten wir einen Kran mit Personenkorb und 35 Meter Höhe mit, sowie Live Musik von Markus Wutte”, erzählt Daniel Proprenter, Obmann des Vereins. “Bei unserem heurigen Sommerevent, erwarten wir 60 LKW (es sind noch Plätze frei), es wir den ganzen Tag Live Musik und verschiedene Attraktionen für Kinder, sowie Aufführungen, geben. Natürlich sind wir immer auf der Suche nach Sponsoren die uns unterstützen möchten und der Gewinn der Veranstaltung kommt bedürftigen Kärntner Familien mit beeinträchtigten Kindern zugute”, meint Daniel abschließend. Hier kannst du dich melden, falls du den Verein unterstützen möchtest!