Tag der Einsatz­organisationen brachte Augen zum Leuchten

Lang bei Lebring - Der Tag der Einsatzorganisationen gehört seit Jahren zum fixen Bestandteil namhafter Veranstaltungen in der Steiermark. So war auch die Polizei neben vielen weiteren Organisationen am Veranstaltungsgelände in Lang bei Lebring (GU) mit einem breitgefächerten Aufgebot vertreten. Die Gesamtorganisation führte der Zivilschutzverband Steiermark durch.

