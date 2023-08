Wie schön

Einzigartiger Dorfplatz in Schule: "Kinder waren begeistert"

Lind ob Velden - Am 12. Mai 2023 fand der einzigartige Bauernmarkt in Lind ob Velden statt. Denn er fand in der Volksschule statt. Besucher, Lehrer und Kinder waren begeistert.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (93 Wörter)