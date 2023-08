Heute Nachmittag Schwer verletzt: Auto überschlug sich Lassing - Bei einem Verkehrsunfall Samstagnachmittag, 13. Mai 2023, in Lassing, verletzten sich zwei Personen zum Teil schwer. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) SYMBOLFOTO - Hubschrauber Christophorus 7 © Robert Telsnig

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen mit einem Auto auf der L 740 in Fahrtrichtung Osten. Am Beifahrersitz befand sich zu dem Zeitpunkt eine 39-jährige Lieznerin. Bei Straßenkilometer 7,8 kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Leitschiene. In weiterer Folge flog das Fahrzeug zurück auf die Straße, überschlug sich und kam links neben der L 740 auf einem Wiesenstück zum Stillstand.

Schwer verletzt

Durch den Unfall erlitt der Lenker des Autos schwere Verletzungen. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17 brachte den Mann ins UKH Linz. Die Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte die Frau nach der Erstversorgung ins LKH Rottenmann. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Lassing, Döllach und Selztal waren im Einsatz.