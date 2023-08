Auf der B 68 Auto übersehen: Drei Verletzte bei Unfall Hofstätten an der Raab - Samstagnachmittag, 13. Mai 2023, kam es auf der B 68 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 70-jährige Frau aus Innsbruck (T) mit ihrem Pkw auf der B 68 von Sankt Margarethen an der Raab kommend in Fahrtrichtung Gleisdorf. Am Beifahrersitz befand sich ein 29-Jähriger aus Graz. Zur selben Zeit fuhr ein 18-Jähriger aus der Südoststeiermark mit einem Auto auf der L 366 auf die B 68 zu. Zu diesem Zeitpunkt waren noch zwei männliche Personen (16, 18) im Fahrzeug.

Bislang unbekannte Ursache:

Aus bislang unbekannter Ursache verwendete der 18-Jährige nicht wie vorgesehen den Beschleunigungsstreifen Richtung Gleisdorf, sondern fuhr geradeaus, ohne an der dort angebrachten Haltelinie anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein, um dann nach rechts in Richtung Gleisdorf abzubiegen. Dabei dürfte er den herannahenden Pkw der 70-Jährigen übersehen haben. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der Pkw.

Drei Personen verletzt

Durch den Unfall erlitten die 70-Jährige, der 29-Jährige sowie der 18-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten aus dem Bezirk Südoststeiermark ins LKH Weiz. Die Rettung brachte die beiden anderen Verletzten ins LKH Feldbach. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Hofstätten an der Raab war im Einsatz. Die L 68 war für die Dauer von circa einer Stunde gesperrt.