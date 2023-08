Fehlzündungen & Straßenrennen Erste GTI-Zwischen­fälle halten Polizei in Schach Pyramidenkogel / Faaker See / Velden - Obwohl das Treffen offiziell abgesagt wurde, haben sich Autoliebhaber und Fans des GTI-Treffens bereits am gestrigen Morgen auf den Weg zum Pyramidenkogel gemacht. Dies führte zu einem Stau. Waren die GTIler gestern Nachmittag noch vorbildlich ruhig, ging es in der Nacht schon um einiges heftiger zu. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © 5min.at

Am gestrigen Samstag wurden GTI-Fans dazu aufgerufen, zum Pyramidenkogel zu fahren. Viele Autoenthusiasten sind diesem Aufruf gefolgt und haben am Vormittag ihre Fahrt angetreten. Dadurch kam es zu einem Verkehrsstau. Auch rund um den Faaker See treffen sich die GTI-Liebhaber. Es sind viele Polizisten im Einsatz, insbesondere im Bereich Pyramidenkogel, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von 5 Minuten erklärt. Bis zu den frühen Abendstunden wurden noch keine bedeutenden Vorfälle gemeldet.

Fehlzündungen & Straßenrennen

Auf klagenfurt_elite waren am Samstag Videos von Zwischenfällen zu sehen: Mehrere Autolenker und ein Motorradfahrer zeigten rauchende Reifen & lautstarkes Motor aufheulen. Auch Videos von absichtlichen Fehlzündungen in den Nachtstunden & gefährlichen Szenen in Kurven sind im Umlauf. Ein illegales Straßenrennen hat sich gestern ebenfalls auf der Karawankenautobahn abgespielt.