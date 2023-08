Polizei im Einsatz Illegales Straßen­rennen: GTIler viel zu schnell auf Autobahn unterwegs St. Niklas - Gestern wurde auf der Karawankenautobahn ein illegales Straßenrennen zwischen vier Fahrzeugen durchgeführt. Die Fahrzeuge wurden von drei 19-jährigen und einem 23-jährigen Mann gesteuert und stammten von bekannten deutschen Autoherstellern. Es wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 49 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h festgestellt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) © 5min.at

Am 13. Mai 2023, gegen 22 Uhr stellte eine Polizeistreife im Zuge der Nachfahrt auf der Karawankenautobahn (A 11) im Bereich von St. Niklas bis St. Jakob im Rosental ein illegales Straßenrennen mit vier beteiligten Fahrzeugen fest. Gelenkt wurden diese von 3 jungen Männern im Alter von 19 Jahren sowie von einem 23-jährigen. Sie stammen aus Villach bzw. dem Bezirk Villach-Land und fuhren mit Fahrzeugen von drei bekannten deutschen Auto-Herstellern.

An Grenzkontrollstelle vorbeigefahren

Dabei konnte eine Überschreitung – abzüglich der gesetzlichen Toleranzgrenze – von 49 Stundenkilometern der erlaubten 130 Stundenkilometern festgestellt werden. Die vier versuchten sich durch das Verwenden der LKW Spur an der Grenzkontrollstelle Karawankentunnel der Anhaltung zu entziehen, konnten jedoch kurz vor der Mautstation angehalten werden.

Geschwindigkeitsübertretung & Fehlzündungen

Die Lenker der Autos zeigten sich zu den konfrontierten Sachverhalten geständig. Anzumerken ist, dass sich in jedem der vier Autos mindestens 1 bis 3 weitere Personen befanden. Zum Zeitpunkt der Geschwindigkeitsübertretung herrschten aufgrund des vorangegangenen Regens nasse und rutschige Fahrbahnverhältnisse. Ferner wurde einer der Lenker wegen der absichtlich herbeigeführten, lautstarken Fehlzündungen an seinem Auto in der Unterflurtrasse St. Niklas – zu der sich der 19-jährige Lenker geständig zeigte – angezeigt. Die Kennzeichentafeln und der Zulassungsschein wurden ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die durchgeführten Alkovortests mit den Fahrzeuglenkern verliefen negativ.