Wichtig Unwetter­katastrophen werden häufiger: Nun wird mehr Geld für Feuer­wehren gefordert Kärnten

Kärntens Feuerwehren benötigen dringend mehr finanzielle Mittel für den Umgang mit Katastropheneinsätzen. Laut dem Feuerwehrsprecher der FPÖ Kärnten, Christoph Staudacher, ist die Rolle der Feuerwehren im Katastrophenschutz immer wichtiger geworden. Daher fordert er von der Landesregierung eine schnellstmögliche Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Ressourcen. Der Landesfeuerwehrverband hat eine Investitionssumme von 12 Millionen Euro in dieser Legislaturperiode gefordert, um Fahrzeuge und Spezialausrüstung für den Umgang mit Katastrophen und Großschadenslagen anzuschaffen.

Unwetterkatastrophen nehmen zu

Die FPÖ hat einen entsprechenden Antrag im Landtag gestellt und appelliert an alle Parteien, diesen zu unterstützen. Staudacher betont, dass die Feuerwehren bei Naturkatastrophen wie Hochwasser und Stürmen oft die ersten Helfer vor Ort sind und evakuieren sowie andere Aufgaben übernehmen. Aufgrund der Häufung von Unwetterkatastrophen in den letzten Jahren ist finanzielle Unterstützung für die Feuerwehren notwendig, um angemessene Ausrüstung und Schulungen zu gewährleisten. Staudacher betont, dass jeder investierte Euro in das Feuerwehrwesen ein Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung und der Feuerwehrleute ist.