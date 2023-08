2040 müssen 27 Terawattstunden Strom zusätzlich erzeugt werden Trotz Heraus­forderung: Klima­resilienz kann als unternehmer­ische Chance gesehen werden Klagenfurt - Das Symposium "Mit erneuerbaren Energietechnologien zur Klimaresilienz" wurde vom Dachverband Energie-Klima in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Kärnten organisiert. Es umfasste Vorträge zu rechtlichen Rahmenbedingungen, technologischen Möglichkeiten und Best-Practice-Beispielen. Das Symposium stieß auf großes Interesse. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © WKK/Peter Just

Der Ausbau erneuerbarer Energietechnologien hat für den Wirtschaftsstandort Kärnten in den kommenden Jahren oberste Priorität. Wie sich der globale Klimawandel auf die Unternehmen auswirken wird, war Thema des Symposiums. „Wir müssen die Wärme- und Energiewende vorantreiben“, betonte Gerhard Oswald, Präsident des Dachverbandes Energie-Klima. Dabei seien viele Bausteine zu berücksichtigen: „Wir brauchen in den nächsten Jahren mindestens 60.000 neue Mitarbeiter:innen in der Branche und auch bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es noch viel zu tun. “ Man wolle die Herausforderungen technologieoffen angehen. „Je nach Bundesland sind schon aufgrund der Topografie unterschiedliche Maßnahmen notwendig“, so Oswald.

Forschung zum Thema

Für Otmar Petschnig, Vizepräsident der WK-Kärnten, sind Klimaschutz und Energieresilienz ein heißes Thema mit dynamischer Entwicklung. So hat seine eigene Unternehmensgruppe ein sechs Millionen Euro schweres Forschungsprojekt im Bereich PV Readiness – ein Projekt, wie man die Restnutzungsdauer von Flachdächern und Gebäudehüllen durch Messpunkte analysieren kann. Dadurch können unter Umständen frühzeitig Sanierungsmaßnahmen eingeleitet und die Nutzungsdauer deutlich verlängert werden. Ziel ist es also, CO?-arme Baustoffe einzusetzen.

Große Herausforderungen

Die Herausforderungen sind groß: Bis 2040 müssen 27 Terawattstunden Strom zusätzlich erzeugt werden. Gerald Obernosterer von Kärnten Netz sprach über die Herausforderungen für die Netzbetreiber, Erzeugung und Verbrauch in Einklang zu bringen. „Es braucht einen digitalen Zwilling, um die Auswirkungen der Netzanbindung von erneuerbaren Anlagen simulieren zu können. So kann den Kunden das bestmögliche Service in Bezug auf die Anschlussleistung geboten werden.“