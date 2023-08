Schweden als Sieger

Eurovision Song Contest: "Who the hell is Edgar?" auf Platz 15

Liverpool - Am 13. Mai ging der Eurovision Song Contest ins Finale: Auch Österreich war mit am Start und durfte seinen musikalischen Beitrag "Who the hell ist Edgar?" präsentieren. Der Sieg ging an Schweden, das Zweier-Gespann Teya und Salena landete auf Platz 15.