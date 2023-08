Es wird musikalisch Voices of Spirit: Inter­nationales Chor­festival startet in die neunte Runde Graz - Von 17. bis 21. Mai steht Graz ganz im Zeichen der Musik: Das internationale Chorfestival "Voices of Spirit" findet nun schon zum neunten Mal statt und präsentiert ein vielfältiges Programm. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © Elisa Auer

Am Mittwoch, den 17. Mai, erfolgt der Startschuss für “Voices of Spirt”, welches seit 2014 in der steirischen Hauptstadt stattfindet. Als ganz besonderes Highlight wird dieses Jahr das erfolgreiche Vokalensemble The Swingles zu Gast sein.

Vielfältiges Programm

Geboten wird Unterschiedliches: Konzerte, Workshops und bereichernde Begegnungen soll das Festival versprechen. Der Auftakt erfolgt am Mittwoch im Landhaushof – die Lange Nacht der Chöre soll mit der Eröffnung die Weichen für ein gelungenes Festival stellen. Um 21.30 werden dann The Swingles für die Finalshow des Abends sorgen. Festivaltickets können um 185 Euro erworben werden, inkludiert sind dabei sämtliche Programmpunkte. Den Tagespass für Donnerstag gibt es für 75 Euro und für Freitag sowie Samstag sollen die Tickets etwas weniger kosten – mit 65 Euro ist man dabei. Für Schüler und Studenten gibt es ermäßigte Preise. Es können aber auch Eintrittstickets für die individuellen Programmpunkte erworben werden.