Muttertags-Special Tolle Aktion: Gratis mit der Mama ins Museum Steiermark - Heute ist Muttertag! Deshalb haben sich das Universalmuseum Joanneum ein besonderes Highlight überlegt, um den steirischen Müttern an ihrem Ehrentag zu danken. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Am Muttertag ist es eine beliebte Tradition geworden, gemeinsam mit der Familie zu frühstücken. Um die Mütter dabei zu ehren, kommen neben Frühstücksklassikern auch frische Blumen und anderen Aufmerksamkeiten auf den Tisch. Wie aber wird der weitere Tag verbracht? Zu einem Ausflug in der Natur lädt das triste Regenwetter nicht so wirklich ein. Vielleicht soll ein gemütlicher Film- oder Spielenachmittag Abhilfe schaffen? Oder geht es doch lieber ins Museum?

Am Muttertag gratis ins Museum

Das Universalmuseum Joanneum will den steirischen Müttern nun auf ihre Weise großen Dank aussprechen. Aus diesem Grund bekommen alle Mütter zur Feier des Tages kostenlosen Eintritt in die Museen. Die einzige Voraussetzung für dieses Special ist: Die Kinder müssen mit! Teil dieser Aktion sind alle Joanneums-Museen, ausgenommen das Freilichtmuseum in Stübing und und die Tierwelt Herberstein.