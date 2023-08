Hoher Besuch! Bollywood-Star speist in indischem Restaurant in Kärnten Kärnten - Auch Bollywood-Stars wollen auch in Klagenfurt gut essen gehen: Im Tandoori Delight, einem indischen Restaurant mitten in Klagenfurt, staunte man nicht schlecht als plötzlich die Tür aufging, Ranganathan Madhavan hereintrat. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Tandoori Delight - Indisches Restaurant

Es war ein unvergesslicher Tag im Tandoori Delight, einem indischen Restaurant mitten in Klagenfurt, als plötzlich die Tür aufging und ein echter Bollywood-Star hindurchspazierte. Es war niemand Geringeres als der Schauspieler Ranganathan Madhavan, der in Indien nicht nur für seine schauspielerischen Talente, sondern auch als Moderator der beliebten Show “Deal or no Deal” bekannt ist. Mit beeindruckenden vier Millionen Followern auf Instagram ist er zweifellos ein Superstar, der auch international große Bekanntheit genießt. Doch Madhavan beschränkte sich nicht nur auf kulinarische & indische Genüsse in Kärnten. Er nutzte die Gelegenheit, die Schönheit Kärntens zu erkunden und machte einen Abstecher zu den faszinierenden Wasserspielen ins Maltatal.