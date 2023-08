Ruhe vor dem Sturm Wetter­besserung zum Wochen­start: Der Montag bringt bis zu 20 Grad Steiermark - Am Montag kündigen sich milde Temperaturen an. Auch der Regen legt nach seinem langen Besuch wieder einmal eine Pause ein, die Sonne lässt weiterhin auf sich warten. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © adrian schöpflin

Der Montag bringt wechselhaftes, aber wieder etwas freundlicheres Wetter, so die Prognose der GeoSphere Austria. Nach einem tristen, regenreichem Wochenende wird eine Besserung erwartet, diese soll jedoch nicht lange andauern und bereits am Dienstag wieder durch das nächste Tief überschattet werden. In der nördlichen Obersteiermark beginnt der Tag mit dichteren Wolken und etwas Regen, tagsüber lockert es dann zunehmend auf. Der Süden zeigt sich bereits vormittags schon freundlicher, es bleibt trocken und nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben auch länger sonnig. Am Nachmittag ist mit einzelnen lokalen Regenschauern zu rechnen. Es sollte aber weitgehend trocken bleiben. “Die Temperaturen steigen deutlich an. Höchstwerte zwischen 15 und knapp 20 Grad sind zu erwarten“, so die GeoSphere.