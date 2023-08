20 Jahre Popstar zu Gast bei Shopping-­City-­Seiersberg-­Jubiläum Graz - Am Freitag, den 12. Mai, feierte die Shopping City Seiersberg einen runden Geburtstag. Ganze 20 Jahre gibt es das beliebte Shopping-Center bereits. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) © 5min.at

Seit nun zwei Jahrzehnten gibt es die Shopping City Seiersberg bereits. Sie ist das größte Einkaufszentrum in Graz und deshalb trotz der nicht so ganz zentralen Lage immer gut gefüllt – vor allem dieses Wochenende. Am 12. Mai gab es anlässlich des runden Geburtstages nämlich eine Jubiläumsfeier mit einigen besonderen Angeboten.

Die Jubiläums-Specials

Als besonderes Highlight durfte das Einkaufszentrum auch einen Ehrengast begrüßen: Der Popstar Leony, der vor allem durch das bekannte TV-Format „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, präsentierte dort einige Songs auf der Bühne. Zu den bekannten Liedern zählten beispielsweise „Faden Love“, „Remedy“ oder „Holding on“. Ein weiterer Teil des Jubiläumsprogramms war eine Fashion-Show. Die Besucher wurden mit kostenlosen Getränken, Zuckerwatte und Charly-Temmel-Eis versorgt. Beim Glücksrad gab es einige Preise zu gewinnen: Hier konnte man während einer Shoppingpause sein Glück versuchen.