In Mehrparteienhaus

Einbruch in Kellerabteil in Villach: Täter stahlen E-Bike

Villach - Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 14. Mai in ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Villach ein und stahlen das hochpreisige E-Bike eines 41-jährigen Mannes aus Villach.