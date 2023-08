Eine gute Zeit haben

Einheimische loben GTI-Fans: "So ruhig wie heuer war es noch nie"

Kärnten - Trotz der derzeitigen Verbreitung von Videos von GTI-Hotspots im Internet gibt es auch zahlreiche Anwohner, die gelassen bleiben und positive Worte für die Autoszene übrighaben. Eine Leserin berichtet: "Ich wohne in der Nähe vom Faaker See und ich habe noch nie eine so ruhige Zeit erlebt wie in diesem Jahr."