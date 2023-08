Wegen nasser Fahrbahn Teurer Sport­wagen krachte in Leitschiene A2 Südautobahn - Am Sonntag, den 14. Mai, mussten die Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg und Bad St. Leonhard um 12.29 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. Grund war ein Verkehrsunfall auf der A2. Ein Sportwagen fuhr gegen eine Leitschiene. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) © FF Preitenegg

Heute wurde die FF Preitenegg gemeinsam mit der Feuerwehr Bad St. Leonhard um 12:29 zu einem Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn alarmiert. Auf regennasser Fahrbahn kam ein Sportwagen ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene.

Verunfallter vom Roten Kreuz versorgt

Der Verunfallte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte die FF Preitenegg nach rund zwei Stunden wieder einrücken.

Update Polizeibericht:

Am 14.05., um 12.25 Uhr, lenkte ein 37-jähriger Mann aus Wien sein Auto auf der A2 in Fahrtrichtung Wien und kam dabei im Bereich von Preitenegg aufgrund des starken Regens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitschiene. Dabei bohrte sich die Leitschiene in den Heckbereich des Fahrzeuges. Der Lenker und seine 33-jährige Beifahrerin konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und die Rettungskette in Bewegung setzten. Sie wurden in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Die FF Preitenegg und Bad St. Leonhard waren im Einsatz und konnten den schwer beschädigten PKW bergen. Die Unfallstelle war während des gesamten Vorfallen normal passierbar.