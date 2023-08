Cool!

Schon gesehen? Das Maibachl rinnt wieder

Villach - Gerade an verregneten Tagen wie diesen ist ein heißes Bad oder ein Besuch in der Therme wahrer Balsam für die Seele. In Villach haben wir das Glück, dass es das Maibachl gibt, hier kann man im warmen Wasser entspannen und jetzt rinnt es auch endlich wieder.

von Redaktion