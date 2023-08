Die "Grenzwanderer" waren wieder aktiv Geisterjäger am Wurzenpass: "Händler aus der Römer­zeit meldete sich" Wurzenpass - Das mittlerweile über die Grenzen von Kärnten hinaus bekannte, paranormale Ermittlerteam "Grenzwanderer" war wieder unterwegs. Kurz vor dem Saisonstart am 13. Mai 2023, stattete das Team um Michael Amlacher dem Bunkermuseum am Wurzenpass (http://bunkermuseum.at/) einen Besuch ab, um dort eine sogenannte "paranormale Ermittlung" durchzuführen. von Manfred Wrussnig 3 Minuten Lesezeit (458 Wörter) © Michael Amlacher

Vorweg verrät Michael Amlacher, Chef der Villacher Gruppe: „Wir erhielten unter Anderem Rückmeldungen von einer Energie, die bereits zur Römerzeit den Wurzenpass querte, um im heutigen Rosental Handel zu betreiben. Weiters eine Energie, die um 1900 in Krainberg lebte, die Familie sei sehr groß gewesen und von den Nachkommen lebe niemand mehr dort. Jetzt heisst es recherchieren“, hofft er Licht ins Dunkel zu bringen. Und: „Wenn uns jemand unterstützen möchte oder Informationen über ehemalige Bewohner des Ortes hat, wären wir dankbar“

Er erklärt eine Methoden:

Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt er seine Methoden, im Übersinnlichen zu forschen. “Auch wenn es keine direkten Kriegshandlungen am Wurzenpass gegeben hat, ist es sehr wohl möglich, dass Energien dort messbar sind”, erzählt uns Michael Amlacher. Ob theoretisch überall Energien sein könnten, wollten wir wissen. Der Villacher führt aus: “Selbstverständlich, nur in den meisten Fällen bekommt man es nicht mit. So gesehen hat jeder Ort, Platz und sei es ein Feld oder eine Wiese, eine Historie. Wenn nicht von Chroniken bekannt, kann überall im Laufe der Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende, Geschehnisse gewesen sein, wodurch gewisse Energien messbar sind, die man rational nicht erklären kann. Durch unsere Geräte, die teilweise im Infrarotbereich oder elektromagnetischen Bereich Reaktionen zeigen, sowie Geräte, die auf Berührung reagieren und Aufnahmegeräte, deren Aufnahmeintensität sehr feinfühlig ist, kann man Rückmeldungen erhalten, die mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar sind. Sollte es aber sein, dass jemand etwas mitbekommt, traut man sich selten darüber sprechen, aus Angst belächelt zu werden. Die Auswertung unserer Video – Bild und Tonmaterialien wird wieder eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen”, so Amlacher, die Veröffentlichung ist im Herbst 2023 geplant.

Für das TV wurde ein Zweiteiler produziert

Untätig war das Team in den letzten Monaten, seit Gründung der Formation, im Jänner 2023 nicht. Für das TV konnte ein Zweiteiler produziert und veröffentlicht werden. Die nächsten drei Folgen bzw. Teile sind bereits im Schnitt, Veröffentlichung eines weiteren Zweiteilers erfolgt ab 27. Mai. Aber auch mit “Grenzgespräche” ist Amlacher auf der Überholspur. Interessante Menschen erzählen ihre wahren Geschichten, Folge 1 ist bereits auf Youtube veröffentlicht, Folge 2 erscheint Mitte Juli. Eine Krankenschwester erzählt über ihre Emotionen als Fachkraft in einer Palliativabteilung. Menschen, die nahe des Todes sind und wissen, dass sie an einer Krankheit sterben werden, haben ein schweres Schicksal zu tragen. Die Verwandten und Freunde trauern. Doch, wie erlebt es das Pflegepersonal, wie geht man damit um und wie verändert dieser Beruf einem selbst. Das Team der “Grenzwanderer” produziert alle Folgen selbst und stellt sie der Öffentlichkeit kostenlos zu Verfügung. Dies geschieht auf ihrem YouTube Kanal.