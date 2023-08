Heute in der Früh

Aggressiver Partner sprang aus dem Fenster als Polizisten kamen

Klagenfurt - Am 14. Mai, um 7.50 Uhr, verständigte eine 23-jährige Frau aus Klagenfurt die Polizei, dass ihr betrunkener 23-jähriger Freund aus der gemeinsamen Wohnung Gegenstände holen wollte und ihr gegenüber aggressiv geworden sei. Sie gab weiters an, dass es bereits am 13. Mai zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen war, wobei die 23-jährige leichte Verletzungen erlitt.