Aktuelle Wetterprognose Regen oder Sonne: Wie wird das Wetter kommende Woche? Kärnten - Keine guten Neuigkeiten aus der Wetterfront: Wer darauf hoffte, dass nächste Woche mehr Sonne scheint, der wird laut aktuellen Prognosen leider enttäuscht. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) © Thomas Kaiser

Brachte uns das Italientief BENEDIKT am heutigen Muttertag Regen, so folgt das nächste Tief aus unserem Nachbarland, ab Dienstag beschert und CHAPPU grausiges Wetter. Sonnenhungrige müssen sich leider noch gedulden, denn es wird weiterhin kühl und nass.

Regen und nochmal Regen

Das Italientief CHAPPU entsteht über dem südlichen Mittelmeer und wird am Montag gegen Norden ziehen. Am Dienstag beschert es uns dann kräftigen Regen, der auch am Mittwoch anhalten wird. Dieser soll auch stärker ausfallen als bisher. Denn besonders entlang der zentralen und östlichen Nordalpen, sowie im Grenzgebiet zu Slowenien, kündigen sich teils Mengen von 60 bis 80 Liter pro Kubikmeter in rund 36 Stunden an, wissen die Wetterexperten der Österreichischen Unwetterzentrale. Möglicherweise können dann kleinere Flüsse Hochwasser führen.