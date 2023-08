Die L67b

Achtung Fels­sturz: Diese Straße wurde für den Verkehr gesperrt

Straßburg - Vermutlich aufgrund des starken und langanhaltenden Regens brach am 14. Mai 2023, um 10.30 Uhr, in der Gemeinde Straßburg ein Felsen in der Größe von ca. 3 x 2 x 1,5 Metern (mit weiterem Geröll und Felsbrocken) auf die L67b (Gunzenberger Landesstrasse). Nach Rücksprache mit der BH St. Veit/Glan, sowie dem Landesgeologen, wurde die L67b bis auf weiteres, zwischen Straßburg und Gunzenberg, für den gesamten Verkehr gesperrt.

