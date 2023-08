Wirklich rührend Zum Muttertag: Trostkorb für "unsichtbare" Mamas steht bereit Kinderfriedhof Annabichl - Im Pavillon am Kinderfriedhof in Annabichl stehen wieder kleine Trostgeschenke für Sternenkindmamas bereit. Bis morgen, 15. Mai, habt ihr die Möglichkeit euch diese rührenden und wertvollen Geschenke abzuholen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © Verein Wandelstern

In Annabichl, beim Kinderfriedhof, steht ein Korb voller Trostgeschenke für Sternenkindmamas bereit. Bis morgen, 15. Mai, könnt ihr euch ein kleines Geschenk abholen. Bernadette vom Verein Wandelstern sagt dazu: “Ich wünsche mir, dass auch die “unsichtbaren” Mütter, welche ihr Kind nicht an der Hand haben dürfen einem Platz in unserer Gesellschaft haben. Unsere zu früh verstorbenen Kinder werden unendlich geliebt und vermisst.”

Der Verein Wandelstern

Wenn alles anders kommt als erhofft und erwartet, fühlen sich viele Frauen und Männer hilflos und allein gelassen. Sie brauchen einen Ort, wo sie mit ihren Gefühlen verstanden und unterstützt werden und in ihrer Trauer aufgefangen werden. Dabei hilft oft schon die Erkenntnis, dass es anderen ähnlich ergeht. In diesen schwierigen Situationen bieten der Verein Wandelstern unterstützend als interdisziplinäres Expertenteam Informationen, Austausch, Beratung und Hilfestellung an. Hier kannst du mehr über die wertvolle Arbeit des Vereines nachlesen.